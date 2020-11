Vasek Pospisil passe au 2e tour à Sofia

Le Canadien Vasek Pospisil a dû batailler pendant près de trois heures lors de son match de premier tour du tournoi de Sofia, en Bulgarie, lundi, et a trouvé le moyen d'en sortir victorieux.

Pospisil, 74e joueur classement de l'ATP, s'est imposé devant l'Ukrainien Illya Marchenko, 216e, 6-2, 5-7, 7-6 (5).

La rencontré a duré 2h45.

Pospisil a claqué huit as et commis quatre doubles fautes. Son rival, qui avait perdu lors des qualifications, mais qui a eu la chance de prendre la place d'un joueur déjà inscrit dans le tableau principal, en raison d'un forfait, a réussi quatre as et commis autant de doubles fautes.

Le Britanno-Colombien avait pourtant vu son rival le briser à la neuvième partie de la troisième manche, mais a tout de suite fait de même à la 10e partie, pour ensuite forcer le bris d'égalité final. Lors de ce jeu décisif, Pospisil tirait de l'arrière 4-0 avant de remporter sept des huit derniers points pour se sauver avec la victoire.

Au prochain tour, le Canadien croisera le fer avec l'Allemand Jan-Lennard Struff, quatrième favori de la compétition bulgare.

Les deux premières têtes de série du tournoi sont le Canadien Denis Shapovalov et le Québécois Félix Auger-Aliassime.