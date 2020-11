Sergio Garcia a la COVID-19

Le golfeur Sergio Garcia a déclaré forfait pour le Tournoi des Maîtres qui s’amorcera jeudi à Augusta, car il a été déclaré positif à la COVID-19.

Ainsi, l’Espagnol manquera son premier tournoi majeur en 21 ans. Il a expliqué sur son compte Twitter les circonstances entourant ses problèmes des dernières heures.

«En revenant de l’Omnium de Houston, samedi soir, j’ai commencé à ressentir un mal de gorge et à être aux prises avec la toux. Les symptômes sont demeurés présents le dimanche matin, donc j’ai décidé de subir un test pour le coronavirus en compagnie de ma femme Angela. Heureusement, elle est négative, mais pas moi, a-t-il écrit. La chose la plus importante, c’est que ma famille et moi-même nous sentions bien. Nous reviendrons plus forts et je lutterai pour le veston vert en avril prochain.»

Au Texas le weekend dernier, Garcia a subi le couperet à mi-chemin de la compétition, terminant avec un cumulatif de 145, cinq coups au-dessus de la normale.