Une prochaine saison prometteuse pour Paul Stastny

Le vétéran Paul Stastny a déjà connu trois saisons de plus de 70 points dans la Ligue nationale de hockey. S’il sera difficile pour lui de répéter une telle production, l’attaquant de 34 ans est très optimiste en vue de sa prochaine campagne dans l’uniforme des Jets de Winnipeg.

«Je suis excité de jouer sous les ordres de Paul [Maurice], a-t-il notamment indiqué, en vantant l’entraîneur-chef des Jets sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Je l’ai toujours beaucoup respecté en tant qu’entraîneur et je n’ai que de bonnes choses à dire.»

Stastny, qui a été échangé des Golden Knights de Vegas aux Jets le mois dernier, conserve de précieux souvenirs de son premier passage auprès de Maurice à Winnipeg durant la saison 2017-2018. En 19 matchs de saison régulière, il avait alors récolté 13 points. Stastny avait par ailleurs connu du succès lors des séries éliminatoires avec 15 points en 17 rencontres.

«Je n’ai été là que trois ou quatre mois, mais j’avais alors beaucoup appris comme joueur, a-t-il ajouté. Quand vous avez quelqu’un comme ça derrière le banc, tu peux toujours évoluer et t’améliorer.»

Sur le deuxième trio?

En vue de la prochaine saison, celui qui est né à Québec en décembre 1985, alors que son père Peter portait les couleurs des Nordiques, pourrait avoir un rôle offensif au sein du deuxième trio des Jets. L’absence de Bryan Little, à qui on a conseillé de demeurer sur la touche, risque de propulser Stastny au centre de Nikolaj Ehlers et de Patrik Laine.

«J’ai déjà un bon lien avec beaucoup de gars à Winnipeg», a noté l’attaquant.

Depuis son départ de l’Avalanche du Colorado au terme de la saison 2013-2014, Stastny a justement connu sa meilleure production lors de la campagne 2017-2018 qu’il avait partagée entre les Blues de St. Louis et les Jets. Il avait alors totalisé 53 points. La saison suivante, avec les Golden Knights, il avait été blessé, complétant néanmoins avec une impressionnante récolte de 42 points en seulement 50 matchs.

Difficile de croire que Stastny pourra à nouveau inscrire 78, 71 ou 79 points comme à ses belles années avec l’Avalanche, mais chose certaine, il semble dans un bon état d’esprit à son retour à Winnipeg. S'il demeure en santé, le vétéran pourrait en surprendre plusieurs sous les ordres de Paul Maurice.