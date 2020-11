Huit de suite pour le PSG

Après sa désillusion européenne, Paris s'est rassuré en remportant une huitième victoire d'affilée en L1, 3-0 samedi contre Rennes, qui manque l'opportunité d'égaler le leader en cette 10e journée, alors que Bordeaux a sombré contre Montpellier (2-0).

Le PSG (1er, 24 pts) compte désormais cinq points d'avance sur Lille, qui ira dimanche à Brest. La victoire des Parisiens fait aussi les affaires de Marseille (4e), qui colle Rennes aux portes du podium avec 18 points après sa victoire sans relief 1-0 vendredi à Strasbourg, en ouverture de la journée.

Doublé de Di Maria

Trois jours après sa défaite en Ligue des champions à Leipzig (2-1), Paris s'offre de l'air sur la scène nationale avant la trêve internationale. De quoi aborder avec plus de confiance la phase retour décisive en C1, qui commencera le 24 novembre avec la réception du RB Leipzig.

Profitant d'une erreur bretonne, Moise Kean a marqué son 3e but en L1 d'une frappe croisée à ras de terre de l'extérieur de la surface (11e). Angel Di Maria a ensuite inscrit un doublé, avec un petit ballon piqué dont il raffole (21e) et une frappe lointaine contrée (73e).

En revanche, Paris, qui devait déjà se passer de ses stars Neymar et Kylian Mbappé, mais aussi de Mauro Icardi, Marco Verratti ou Pablo Sarabia, a encore vu deux de ses joueurs sortir sur blessure: Thilo Kehrer et Idrissa Gueye. Sans compter Kean qui boitillait en laissant sa place à Danilo Pereira à l'heure de jeu.

Bordeaux, première défaite à domicile

Pour Rennes, c'est un coup d'arrêt: Paris est désormais à six points et Lille a l'occasion dimanche de les mettre à quatre points. La place des Bretons, lourdement battus à Chelsea cette semaine (3-0), est contestée par trois équipes méridionales: Marseille donc, à égalité, Nice, un point derrière avant son match contre Monaco dimanche, et Montpellier, un point derrière également.

Car le MHSC est allé dimanche après-midi s'imposer logiquement à Bordeaux, grâce à des buts de Florent Mollet et d'Andy Delort et à d'excellents Teddy Savanier et Gaëtan Laborde, pour grimper au classement... et enfoncer Bordeaux.

Une semaine après la lourde défaite à Monaco (4-0), les Girondins ont chuté pour la première fois à domicile cette saison. Une saison qui s'annonce longue et compliquée pour les hommes de Jean-Louis Gasset, 12es avant les rencontres de dimanche.

Dimanche de derbies

Dimanche, Lille ira à Brest pour consolider sa deuxième place et rester au contact du PSG - qui serait à deux points en cas de victoire des Nordistes. Dans le derby de la Côte d'Azur, Nice (5e, 17 pts) recevra Monaco (9e, 14 pts) avec, en jeu, une place sur le podium pour le Gym.

La 10e journée, qui offrira quatre rencontres (Lens - Reims, Lorient - Nantes, Nîmes - Angers, Metz - Dijon), s'achèvera dimanche soir avec le derby entre Lyon et Saint-Etienne. L'OL (7e, 14 pts) cherchera à s'approcher des places d'honneur alors que l'ASSE (13e, 10 pts) voudra surtout stopper l'hémorragie après cinq défaites de rang en L1.

Munich gagne le « Klassiker » à Dortmund

Le Bayern Munich a remporté samedi à Dortmund le « Klassiker » allemand 3-2 et pris seul la tête du championnat d'Allemagne à l'issue de la 7e journée.

Munich (18 pts) devance désormais au classement le RB Leipzig (16 pts) et le Borussia Dortmund (15 pts).

Marco Reus a ouvert le score pour le BVB (45e) avant que David Alaba ne lui réponde dans le temps additionnel de la première période (45e+4). Mais l'inévitable Robert Lewandowski a porté le coup gagnant juste après la pause, d'une superbe tête décroisée (2-1, 48e).

Leroy Sané a mis le Bayern à l'abri (3-1, 80e), et le but tardif de Erling Haaland (3-2, 83e) n'a rien changé.

Le FC Barcelone surclasse le Betis Séville

Le FC Barcelone a surclassé le Betis Séville 5-2 samedi lors de la 9e journée du championnat d'Espagne et remonte provisoirement à la 8e place du classement.

Le Barça s'est imposé grâce à des buts des internationaux français Ousmane Dembélé (25e) et Antoine Griezmann (49e), à un doublé du capitaine Lionel Messi (61e sur pénalty, 82e) qui avait débuté sur le banc, ainsi qu'à une réalisation du jeune Pedri en fin de match (90e). Antonio Sanabria (45e+2e) et Loren (73e) ont marqué pour le Betis, réduit à dix après l'exclusion d'Aissa Mandi (60e).