Coup de balai chez les Mets

Le nouveau propriétaire des Mets de New York, Steve Cohen, n’a pas tardé à faire sentir sa présence. Seulement quelques heures après être officiellement devenu le proprio de l’équipe des ligues majeures, le milliardaire a montré la porte de sortie au directeur général Brodie Van Wagenen, qui a officiellement «quitté» l’équipe, vendredi.

Quatre autres membres de l’état-major, dont l’ancien directeur général des Expos de Montréal Omar Minaya, ont aussi perdu leur emploi.

«Nous avons pris une formation qui avait connu des saisons perdantes en 2017 et en 2018 et nous en avons fait une équipe compétitive en 2019. Nous avions une vraie chance d’avoir du succès en 2020, a indiqué Van Wagenen dans un communiqué. L’énergie et l’excitation de nos partisans en 2019 resteront à jamais dans nos esprits. Alors que nous n’avons pas été en mesure d’atteindre nos objectifs en 2020, le travail que nous avons fait pour garder tout le monde en santé pendant la pandémie de COVID-19 a permis au baseball majeur de connaître du succès cette saison.»

L’ancien DG avait été embauché après la campagne 2018. Sous sa gouverne, le club de la Grosse Pomme a maintenu un dossier de 112-110 et n’a jamais été en mesure de participer aux éliminatoires.

Cohen a par ailleurs annoncé l’embauche de Sandy Alderson à titre de président de son équipe. Ce dernier était le DG des Mets, avant que Van Wagenen soit embauché.