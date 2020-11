S'il y a une décision qui hante encore aujourd'hui Jonny Murray, c'est celle de ne pas avoir refusé le but d'Erik Karlsson en prolongation lors du troisième match de la finale de l'Ouest en 2019. Une passe avec la main de Timo Meier avait été directement à l'origine du but qui avait donné la victoire aux Sharks contre les Blues.

En entrevue avec Dave Morissette, Murray a même qualifié ce moment comme étant le pire de sa carrière.

«C'est le pire ''non-call'' de ma carrière. Je tenais à en parler pour montrer aux gens ce qui se passe dans une situation comme ça. En regardant la reprise, on voit qu'il n'y a aucun angle qui permet à un des quatre gars sur la patinoire de voir la rondelle et la main. On peut voir qu'il y a un geste qui se passe, mais tu ne peux pas prendre une chance. Tu ne peux pas inventer quelque chose si tu ne vois pas, tu dois être certain pour prendre la décision. La marche pour retourner dans le vestiaire après le match a été la plus longue de ma vie. Je tiens à remercier David Perron qui a défendu publiquement le travail des arbitres après la rencontre.»

Voyez les commentaires de Jonny Murray dans la vidéo ci-dessus.