Un honneur pour Xavier Simoneau

Xavier Simoneau a reçu le titre d’attaquant par excellence du mois d’octobre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), mardi.

Le patineur des Voltigeurs de Drummondville a amassé six buts et quatre mentions d’aide pour 10 points en quatre rencontres. Il a engrangé ses points avant que les activités des équipes québécoises du circuit Courteau soient mises en pause en raison de la pandémie de coronavirus.

Âgé de 19 ans, Simoneau dispute présentement sa quatrième saison dans la LHJMQ.

C’est Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown, qui a été choisi comme défenseur par excellence du dernier mois. L’arrière a réussi quatre filets et neuf aides pour 13 points en neuf parties.

Colten Ellis a été sélectionné comme gardien par excellence du mois d’octobre. Celui qui est un coéquipier de Cormier a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,00 et un taux d’efficacité de ,919 lors des six parties qu’il a disputées pendant le 10e mois de l’année. Il a également amassé six gains et un blanchissage.

Finalement, l’attaquant des Wildcats de Moncton Vincent Labelle a été nommé comme recrue du mois, lui qui a amassé trois réussites et sept mentions d’aide pour 10 points en sept affrontements.