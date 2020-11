LHJMQ: d’autres matchs reportés

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé mardi des reports additionnels de matchs pour le week-end prochain et a confirmé du même coup que deux rencontres ont été reprogrammées au calendrier 2020-2021.



En raison des restrictions en vigueur dans sept marchés de la LHJMQ, 10 matchs sont reportées. Ceux-ci devaient impliquer des équipes basées dans les zones rouges.

Il s'agit de Drakkar-Océanic, Drakkar-Saguenéens, Tigres-Océanic, Olympiques-Armada (2), Saguenéens-Cataractes, Voltigeurs-Foreurs (2), Océanic-Cataractes et Remparts-Tigres.

Par ailleurs, la LHJMQ a confirmé que deux duels entre le Drakkar de Baie-Comeau et l’Océanic de Rimouski, qui auraient dû être joués les 16 et 17 octobre dernier, seront présentés vendredi et samedi.

Rappelons que la LHJMQ a soumis un plan à la Santé publique dimanche qui prévoit la mise en place d’une bulle pour les sept équipes en zone rouge, selon les informations du Journal de Québec.

Les autorités avaient rejeté un autre plan du circuit junior, jeudi. Celui-ci prévoyait des tests de dépistage hebdomadaires, sans toutefois inclure le concept de bulle.

La LHJMQ a amorcé sa saison le 2 octobre dernier, mais plusieurs équipes ont dû interrompre leurs activités récemment lorsque la recrudescence des cas de COVID-19 a forcé la Santé publique à mettre en place des mesures restrictives.