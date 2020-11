Football: explosion des cas de COVID-19 dans la NCAA

Le match entre les Badgers de l’université Wisconsin et les Boilermakers de l’université Purdue prévu cette fin de semaine a été annulé en raison de 27 cas de COVID-19 dans le clan du Wisconsin.

Il s’agit d’un deuxième match de suite annulé après celui contre l’université Nebraska qui devait avoir lieu samedi. Toutes les activités du club sont suspendues depuis le 28 octobre.

Le quart-arrière Graham Mertz et l’entraîneur-chef Paul Chryst font partie des membres de l’organisation qui ont contracté la maladie.

«Je partage la déception de nos étudiants-athlètes et de notre personnel, a déclaré au réseau ESPN le directeur athlétique Barry Alvarez. Nous avons constaté une amélioration de nos chiffres de tests, mais pas suffisamment pour nous donner la confiance nécessaire pour reprendre nos activités normales et jouer samedi. Nous continuerons à tester régulièrement, prendrons les précautions sanitaires appropriées et attendons avec impatience un retour sur le terrain.»