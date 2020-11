Une certaine controverse est survenue après la défaite de l'Impact face à Orlando, dimanche. Le onze montréalais a décidé de mettre fin prématurément aux entrevues avec les joueurs, sous prétexte que l'équipe devait se préparer pour le match crucial contre le D.C. United.

Les dirigeants ont décidé que le club allait rester au New Jersey pour s'entraîner, alors que ce n'était pas nécessairement ce qui devait se produire au départ. L'analyste des matchs de l'Impact à TVA Sports, Vincent Destouches, a révélé certaines informations à ce sujet lors de son passage avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«Je ne peux pas te dire qui est à Montréal ou s'il y a des membres de l'équipe qui sont à Montréal. Le plan à la base était de rentrer au Québec pour donner un peu de répit aux joueurs, mais finalement on a décidé de rester s'entraîner au New Jersey.»

Destouches s'est ensuite emporté en critiquant le fait que cette décision du club ne pouvait peut-être pas plaire à tout le monde.

«J'espère qu'ils restent au New Jersey cette semaine! Voyons donc, c'est le dernier match! Tu vas me dire que pour se motiver et pour retourner en éliminatoires, il faut que tu reviennes ici? Je suis le premier à les défendre, mais il reste seulement un match. Dans une semaine, tout le monde sera à Montréal. À un moment donné, il faut penser au club, à l'institution, au propriétaire et aux partisans qui souffrent. C'est une question de fierté! Si tu ne peux pas te motiver, enlève le maillot!»

Voyez l'entrevue de Vincent Destouches dans la vidéo ci-dessus.