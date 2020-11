Lester paie près de 50 000 $ en bière aux partisans!

Les partisans des Cubs ont pu lever leur verre à la santé de Jon Lester, dont l’avenir semble de plus en plus se dessiner à l’extérieur de Chicago, puisque le lanceur a payé 4838 bières pour les remercier cette fin de semaine.

Tous les clients de quatre établissements, soit le Hopsmith Tavern, The Lodge, le Butch McGuire's et le She-nannigans, ont eu droit à une première bière Miller Lite sur le bras de l’athlète, vendredi, samedi et dimanche, tel qu'il l'a indiqué sur les réseaux sociaux.

Au total, il a dû dépenser 47 094,90 $, non sans laisser un généreux pourboire de 34 %.

Les Cubs ont décidé vendredi de ne pas se prévaloir de l’option prévue au contrat de Lester pour la saison 2021. Il a disputé les six dernières saisons avec les Cubs. En 2020, il a montré une fiche de 3-3 et une moyenne de points mérités de 5,16.