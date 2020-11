Nick Cousins répond à un besoin précis chez les Predators

En se joignant aux Predators de Nashville, l’attaquant Nick Cousins tentera de combler quelques lacunes au sein de la formation du Tennessee.

C’est en effet ce qui a convaincu l’ancien du Canadien de Montréal à se joindre à cette organisation à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, au terme d’un appel téléphonique avec le directeur général David Poile et l’entraîneur-chef John Hynes.

Le gaucher pourrait notamment profiter du fait que seulement trois des 13 attaquants les plus utilisés par l’équipe lors de la dernière saison tiraient du même côté que lui.

«J’ai eu la chance de parler avec John Hynes et David Poile, a-t-il dit récemment lors d’une entrevue avec la baladodiffusion officielle de l’équipe. C’était une conversation d’une dizaine de minutes. Nous avons discuté de ce que je peux apporter à une équipe.»

«Je sais qu’ils ont beaucoup de droitiers à l’attaque et je suis gaucher. Nous avons tous senti qu’il allait y avoir une opportunité pour moi. Je pense que je peux me glisser dans le top 9 et contribuer du mieux que je le peux. Donc, je suis très excité.»

Petite peste

Et Cousins est également impliqué dans les jeux psychologiques sur la glace. Il a en effet été désigné à la fois comme l’un des meilleurs joueurs du circuit au chapitre du «trash-talk» et comme l’un des pires, lors d’un sondage réalisé par l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) publié l’année dernière.

«Je crois que je suis l’un de ces joueurs qu’on déteste affronter, mais qu’on adore dans notre équipe», a avancé Cousins, qui croit toutefois que cet aspect du jeu lui permet d’être plus impliqué dans les rencontres.

Mais Cousins croit qu’il peut également contribuer offensivement. Affirmant travailler sur son coup de patin constamment, il croit pouvoir s’améliorer, comme il l’a fait chaque saison depuis ses débuts avec les Flyers de Philadelphie en 2014-2015.

«Je crois que l’expérience est l'aspect le plus important. Chaque année, tu es un peu plus à l’aise et en confiance. Chaque année dans cette ligue, j’ai été meilleur. Non seulement offensivement, mais dans tous les aspects du jeu. J’espère pouvoir faire un autre pas en avant cette année.»

Ainsi, Cousins est impatient de se remettre au travail. «Je suis pompé. Je n’ai entendu que des bonnes choses sur cette organisation. Plusieurs joueurs m’ont bien accueilli. C’est bien jusqu’à maintenant. Je suis impatient d’y être.»