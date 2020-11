Une pandémie qui pourrait profiter au Kraken

Un plafond salarial fixe à 81,5 millions $ dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pourrait grandement profiter au Kraken de Seattle, l’équipe d’expansion devant effectuer ses débuts en 2021-2022.

C’est du moins l’opinion de son directeur général Ron Francis. L’ancien attaquant croit que son équipe aura peut-être un large éventail de «produits sur les étagères» au moment du repêchage spécial visant à former l’effectif du Kraken à l’été 2021.

La pandémie de coronavirus a fait mal aux finances de la ligue et de ses clubs, de sorte que le plafond restera à son niveau actuel tant que les revenus de la LNH ne correspondent pas aux prévisions économiques d’avant-COVID-19.

«Je pense avec certitude que c’est ce qu’on souhaite, a mentionné Francis au site The Athletic quant aux occasions susceptibles de donner à la formation du Nord-Ouest américain un groupe compétitif dès sa première année. Toutefois, il y a des avantages et des inconvénients, n’est-ce pas? Certes, l’immobilisme du plafond pourrait être bien pour nous. Par contre, vous avez déjà vu des clubs effectuer des manœuvres l’été passé, que ce soit des rachats de contrat ou des échanges de joueurs pour des choix de repêchage, afin de faciliter la tâche.»

Beaucoup de questions sans réponse

Aussi, les prochains mois seront déterminants pour Seattle. La tenue d’une saison complète et la présence ou non de spectateurs dans les arénas sont autant de scénarios qui auront une incidence sur les finances de la LNH et donc sur sa nouvelle concession.

«Il y a tellement de trucs à déterminer en prévision de la prochaine campagne. Y aura-t-il 82 parties ou moins? Les gens pourront-ils entrer dans les édifices? Je suis sûr qu’il y aura plusieurs choses qui influenceront les plans dans les mois à venir», a prédit Francis.

Le Kraken devra naviguer à l’encan de l’expansion avec les mêmes règles que les Golden Knights de Vegas en 2017. Ils auront à sélectionner un minimum de 20 patineurs ayant un contrat. Par ailleurs, les Knights ne seront pas tenus de se soumettre au processus de protection des joueurs. Les 30 autres organisations du circuit Bettman devront protéger sept attaquants, trois défenseurs et un gardien, ou encore, huit joueurs d’avant et d’arrière au total ainsi qu’un gardien.

Les athlètes ayant une clause de non-mouvement n’auront pas à être protégés. Ceux en étant à leur première ou deuxième année de service ne pourront être choisis à ce repêchage.