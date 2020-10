L’autre visage des Chiefs de Kansas City

Les explosions offensives sont moins présentes, tout comme les statistiques intergalactiques auxquelles Patrick Mahomes a habitué les amateurs. Pourtant, même si les Chiefs peuvent paraître moins dominants que par le passé, il ne faut pas se fier aux apparences.

À travers la NFL, une seule équipe demeure invaincue, les Steelers, avec une fiche de 6-0. Les Chiefs ont beau avoir encaissé une défaite, mais ils doivent encore être considérés comme l’équipe à battre dans la NFL.

Ces deux clubs montrent un bel équilibre et des arguments solides peuvent être érigés pour tenter de démontrer la supériorité de l’un ou l’autre. Les Ravens, Seahawks, Packers, Titans et Buccaneers complètent, à l’approche de la mi-saison, le groupe de prétendants les plus sérieux.

Sauf qu’il ne faudrait surtout pas déduire que les Chiefs ne sont plus aussi dangereux qu’ils l’étaient. Au contraire, les frappes sont différentes, mais peuvent provenir de partout.

Tous contribuent

Par le passé, la recette des Chiefs se résumait à leur attaque aérienne surréaliste. Du moins, jusqu’à ce que la défensive commence à prendre un peu de vigueur à partir de la deuxième moitié de la dernière campagne.

Cet automne, les Chiefs s’élèvent de plusieurs manières. Le meilleur exemple est survenu face aux Broncos, dans une victoire de 43-16, lors de laquelle Patrick Mahomes n’a accumulé que 200 verges par la passe, son plus bas total de la saison, avec une seule passe de touché.

En fait, des 43 points marqués, Mahomes n’a été sur le terrain que pour 12 d’entre eux. Byron Pringle a inscrit un touché sur un retour de botté, tout comme Daniel Sorensen sur un retour d’interception. Les autres points sont provenus de bottés de placement et d’une course de Chad Henne, appelé en relève quand le match est devenu hors de portée.

Les Chiefs sont ainsi devenus la seule équipe, cette saison, à inscrire des touchés à l’attaque, en défensive et sur les unités spéciales dans un même match. La défensive, qui a de moins en moins l’air d’un feu de paille, a marqué un deuxième touché en quatre matchs sur des retours d’interceptions. Elle en comptait seulement deux lors des 28 matchs précédents.

Cette même défensive est actuellement deuxième dans la ligue avec 13 revirements provoqués. Voilà qui place souvent l’offensive en position avantageuse pour aller inscrire des points.

Plusieurs façons

Que l’on ne se méprenne surtout pas ! Patrick Mahomes demeure un quart-arrière dominant, avec 16 passes de touché et seulement une interception, mais la beauté de la chose est qu’il n’a plus à tout porter sur ses épaules.

Cette saison, les Chiefs ont battu les Bills dans un match où ils ont amassé plus de verges au sol (245) que par la passe (221). À cinq reprises, ils ont franchi la barre des 100 verges par la course et l’arrivée de Le’Veon Bell, en complément de Clyde Edwards-Helaire, assure productivité et profondeur.

La défensive n’a concédé que 33 points depuis le surprenant revers face aux Raiders. À cinq reprises, elle n’a pas donné plus de 20 points. Seuls les Buccaneers ont fait mieux avec six matchs du genre.

Et l’attaque ? N’allez surtout pas croire qu’elle est en panne avec au moins 23 points dans 21 matchs de suite. Les feux d’artifice ne sont peut-être plus aussi éclatants, mais le bouquet est mieux dosé.