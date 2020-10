Longue absence pour Neymar

L'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel a indiqué vendredi qu'il attendait le retour de sa superstar brésilienne Neymar, touché aux adducteurs, après la trêve internationale, soit le 20 novembre à Monaco en Championnat.

«Je pense que ce n'est pas possible qu'il joue en sélection», a ajouté le technicien allemand, alors que «Ney» a été convoqué pour jouer les 14 et 17 novembre prochains contre le Venezuela à Sao Paulo et l'Uruguay à Montevideo pour les éliminatoires de la Coupe du monde de 2022.

Neymar est sorti sur blessure, après s'être plaint de la cuisse gauche, à la 26e minute du match de Ligue des champions à Istanbul face au Basaksehir, mercredi.

Il s'est dirigé directement aux vestiaires. Cette sortie constitue un coup dur pour le PSG, déjà sous pression en C1 après sa défaite inaugurale contre Manchester United (2-1). Malgré cette immense perte, le PSG s’est imposé 2-0.