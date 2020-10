La guerre du soccer européen aura-t-elle lieu?

La guerre du football européen aura-t-elle lieu? Un nouveau projet de «Superligue» lance les hostilités, entre volonté des grands clubs d'augmenter leurs revenus et opposition des supporters et des championnats existants.

- Qu'est-ce que la « Superligue »?

Réveillé mardi par le président démissionnaire du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, premier responsable à confirmer ouvertement ce projet, ce serpent de mer est apparu en 1998 avec une éphémère initiative. Depuis, cette «Superligue» revient régulièrement dans le débat, certains rêvant d'un système plus fermé sur le modèle nord-américain (NBA, NFL, MLS...).

Selon plusieurs médias européens, cette compétition pourrait s'appeler «European Premier» et rassembler 16 à 18 grandes équipes des principaux championnats, avec des play-offs en fin de saison. Les clubs seraient assurés d'un nombre de matches fixe chaque saison, et des droits TV afférents.

- Pourquoi est-ce inacceptable pour l'UEFA?

«Les principes de solidarité, promotion, relégation et de ligues ouvertes sont non négociables», assure l'UEFA. «C'est ce qui fait que le football européen fonctionne et que la Ligue des champions est la meilleure compétition de sport au monde.»

La confédération européenne assure qu'une Superligue deviendrait «inévitablement ennuyeuse» en contraignant des équipes dominantes dans leur championnat respectif à jouer le ventre mou de cette compétition.

Même rejet du côté des championnats nationaux et des fans: «La position de la majorité des groupes aujourd'hui, est celle d'un appel à la solidarité» en cette période de crise sanitaire, explique à l'AFP Ronan Evain, directeur général du réseau Football Supporters Europe (FSE). «Pas à une révolution qui ferait exploser (...) toute chance pour les supporters d'équipes moyennes d'accéder un jour à une compétition européenne.»

- Les gros clubs sont-ils partants?

Officiellement non, même si Sky Sports en Angleterre et le quotidien espagnol As affirment qu'en coulisses, tous sont intéressés.

En Allemagne, le Bayern et Dortmund affichent leur attachement à la Bundesliga, compétition préférée des supporters. En Italie, l'AC Milan estime qu'«il ne peut y avoir des propositions qui conduisent à une rupture avec les championnats nationaux», tandis qu'Andrea Agnelli, patron de la Juventus, est proche d'Aleksander Ceferin, président de l'UEFA. Côté Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaifi siège au comité exécutif de l'UEFA, hostile au projet.

«Il ne se passera rien, 1. tant que l'UEFA n'aura pas validé son projet de nouvelle Ligue des champions (à l'horizon 2024, NDLR), 2. tant que les Anglais n'auront (...) pas obtenu les réformes qui rendront leur Premier League plus compétitive», parie un dirigeant de club.

- Le projet est-il réaliste?

En l'état des calendriers, non. Pour caser une Superligue dans la saison, il faudrait soit tronquer les championnats nationaux, soit réduire drastiquement les rendez-vous des équipes nationales, soit entrer en concurrence avec la prestigieuse Ligue des champions.

Certains estiment que les droits TV d'une telle compétition seraient très inférieurs à ce qu'en attendent ses promoteurs.

«Les télévisions ne veulent pas de Superligue. Elles veulent une bonne Liga espagnole, une bonne Serie A, une bonne Bundesliga, beaucoup de produits, pas un seul», assure à l'AFP Javier Tebas, président de la Liga.

- Projet réel ou coup de bluff ?

Plusieurs acteurs du football voient dans ce projet un levier de pression avant la renégociation des droits TV et du format de la Ligue des champions en 2024.

«Ces projets sortent toujours au moment où l'UEFA discute de ses nouveaux droits sur trois ans, et on voit apparaître des stratégies, à mon avis, de pression», remarque Tebas.

A chaque réforme, l'UEFA a fini par accepter plus d'équipes des grands championnats dans sa compétition reine. Elle pourrait être poussée à organiser des phases de groupes plus longues pour assurer plus de matches.

- Que dit la Fifa ?

Difficile d'imaginer un tel «big bang» sans l'aval de la Fifa... qui indique «n'avoir connaissance d'aucun accord» à ce sujet, sans encourager ni dénigrer ce possible nouveau format.

L'instance assure se focaliser «sur le développement du football mondial et la nouvelle Coupe du monde des clubs» dans un format élargi, «et non sur une quelconque Superligue européenne ».

La Fifa «tente de trouver des sources de revenus additionnelles», analyse cependant Kieran Maguire, écnomiste du football à l'Université de Liverpool, et pourrait envisager de «voler les joyaux de la couronne de l'UEFA, à savoir la Ligue des champions», pour monter sa propre compétition.

Selon un ancien cadre du football international, l'instance basée à Zurich pourrait utiliser la Superligue européenne comme tournoi qualificatif à sa propre Coupe du monde des clubs, affaiblissant ainsi l'UEFA.