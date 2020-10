Galchenyuk «plus affamé et motivé que jamais»

Bien conscient qu’il a beaucoup de choses à prouver, le nouveau joueur des Sénateurs Alex Galchenyuk est persuadé qu’il sera en mesure de rebondir à Ottawa.

C’est ce qu’il a dit aux médias lors d’une vidéoconférence tenue vendredi.

«J'ai beaucoup à prouver à moi-même et aux autres. J'avais l'impression qu'Ottawa était le bon endroit pour moi», a clamé l’attaquant de 26 ans.

Mercredi dernier, Galchenyuk a paraphé un contrat d’un an avec les «Sens» pour 1,05 million $. L’athlète de 26 ans en sera à une cinquième équipe dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis qu’il a été repêché par le Canadien de Montréal en 2012.

Lucide par rapport au fait que sa valeur a grandement diminué, l’Américain met les bouchées doubles à l’entraînement.

«Je suis plus affamé et motivé que jamais! Je m’entraîne fort présentement. Je me sens bien.»

Il sait ce qu'il doit améliorer

Galchenyuk sait aussi quel aspect de son jeu il doit améliorer.

«Pour être meilleur, je dois améliorer la rapidité de mes pieds et ma constance. Je sais ce que j’ai à faire pour être meilleur», a-t-il affirmé.

En 2019-2020, l’ancien troisième choix au total a évolué pour les Penguins de Pittsburgh et le Wild du Minnesota. En 59 matchs, il a amassé huit buts et 16 mentions d’aide pour 24 points. Il s’agit de sa pire saison en carrière dans la LNH.

«C’était une année difficile, a affirmé Galchenyuk. J’ai beaucoup appris sur moi-même et en tant que joueur de hockey. Je suis persuadé d’avoir réglé certains problèmes dans mon jeu.»