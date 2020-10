Au tour de Brett Favre d’appuyer Donald Trump

Après Bobby Orr et Jack Nicklaus, ce fut au tour de Brett Favre d’apporter son soutien à la campagne du président Donald Trump, vendredi, en vue de l’élection présidentielle américaine.

Dans un message publié sur Twitter, l’ancien quart-arrière des Packers de Green Bay a indiqué que le candidat républicain obtiendra son vote mardi prochain.

«Mon vote ira à ce qui rend ce pays extraordinaire : la liberté d’expression et de religion, le deuxième amendement, des citoyens qui travailleurs fort et qui paient leurs taxes, la police et les militaires. Dans cette élection, nous avons la liberté de choisir, ce que tout le monde devrait respecter. Pour moi et pour ces principes, mon vote ira à Donald Trump #Vote», a indiqué celui qui a été choisi trois fois joueur par excellence dans la NFL.

Trump et son équipe ont remercié Favre, qui devait d’ailleurs se joindre au président sortant lors d’un rassemblement électoral tenu vendredi, à Green Bay. Les deux hommes ont même joué au golf ensemble au cours de l’été, a rapporté le USA Today.

L’ancien joueur de hockey canadien Bobby Orr a également manifesté son soutien à Trump vendredi, par le biais d’une annonce publiée dans le Manchester Union Leader. On peut y apercevoir une photo de Orr, de sa femme Peggy et de Trump qui prennent la pause avec les pouces en l’air.

«Je n’ai jamais rien fait de pareil auparavant, mais je suis grandement préoccupé par le pays où j’ai élevé ma famille, un pays pour lequel j’ai développé un amour profond, peut-on lire sur l’annonce. Je veux que mes petits-enfants connaissent l’Amérique que je connais, un lieu de patriotisme et d’opportunités.»

Orr avait fait un don de 5000 $ à la campagne de Trump cet été.

L’ancien golfeur Jack Nicklaus avait quant à lui appuyé publiquement Trump jeudi, sur les réseaux sociaux.