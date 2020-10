PGA : Peter Malnati motivé par sa famille

L’Américain Peter Malnati a réussi cinq oiselets de suite pour prendre la tête du classement du Championnat des Bermudes du circuit de la PGA au terme de la première ronde, jeudi, à Southampton.

Le golfeur de 33 ans a retranché un coup à la normale du neuvième au 13e fanion pour signer une carte de 63 (-8) et ainsi devancer ses compatriotes Doug Ghim et Ryan Armour, qui partagent le deuxième échelon après 18 trous en vertu d’un pointage de 64 (-7). Trois autres Américains tirent de l’arrière par un coup supplémentaire, soit Doc Redman, Vaughn Taylor et Chase Seiffert.

Malnati a toutefois commis un boguey au 17e trou. Et de son propre aveu, c’est la présence de sa femme et de son jeune fils dans la foule – 500 spectateurs ont été admis – après son coup de départ au 18e qui lui a permis de se concentrer pour les derniers moments de sa journée de travail.

«Ça m’a mis un grand sourire au visage, a avoué Malnati, selon le site officiel de la PGA. De les voir et ensuite de terminer avec un oiselet, je suis un homme heureux.»

Avec ou sans sa famille à proximité, Malnati connaît de bons moments. Il s’agit en effet d’un troisième tournoi consécutif avec une ronde de 63 coups ou moins. Il a terminé deuxième au Championnat Sanderson Farms le 4 octobre, puis au cinquième échelon à l’Omnium Shriners Hospitals for Children.

Il compte une seule victoire dans la PGA et elle est survenue en 2016.

Sloan en bonne position

Chez les Canadiens, Roger Sloan a terminé la première ronde en 15e position avec un dossier de 67 (-4) qu’il partage avec neuf adversaires. Il a notamment calé quatre oiselets lors du neuf de retour.

Michael Gligic et David Hearn ne sont pas très loin, eux qui ont chacun remis une fiche de 68 (-3) bonne pour la 26e place.

Graham DeLaet a quant à lui connu une journée beaucoup plus difficile et il pointe au 117e échelon avec une carte de 74 (+3). Amorçant sa ronde avec le neuf de retour, il a notamment inscrit un double boguey au 18e fanion. Il a ajouté trois autres bogueys.

Il s’agit de la deuxième édition de ce tournoi. L’année dernière, Brendon Todd avait triomphé avec un rendement de -24. Cette année, il occupe le 80e rang (71) après 18 trous.