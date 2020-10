Vasek Pospisil pousse le 6e joueur mondial à la limite

Le Canadien Vasek Pospisil a tout donné, mais a dû s'avouer vaincu face au Russe Daniil Medvedev, jeudi, lors du deuxième tour du tournoi de Vienne, en Autriche.

Pospisil, 81e au classement de l'ATP, a été défait en trois manches par le quatrième favori de la compétition et sixième joueur mondial, 4-6, 6-3, 6-2.

La rencontre a duré 1h59.

La rencontre était chaudement disputée jusqu'au milieu de la deuxième où Medvedev a brisé le service de Pospisil pour la première fois avant de remporter la manche.

La troisième manche s'est déroulée à sens unique, alors que le Russe était dominant et que le niveau d'énergie du Canadien baissait rapidement.

Au final Pospisil a claqué 14 as et commis deux doubles fautes. Son rival a réussi 17 as, mais a commis 4 doubles fautes.

Pospisil avait été déclaré gagnant lors du premier tour face à son compatriote Félix Auger-Aliassime.

Au prochain tour, Medvedev affrontera le Sud-Africain Kevin Anderson.

Plus de détails suivront.