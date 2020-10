Kevin Cash explique sa décision controversée

Au cœur d’une controverse pour avoir retiré le partant Blake Snell en sixième manche du dernier match de la Série mondiale, le gérant de Rays de Tampa Bay Kevin Cash a fait face à la musique après la défaite de 3 à 1 ayant permis aux Dodgers de Los Angeles d’enlever les grands honneurs, mardi soir.

«J’imagine que je regrette parce que ç’a n’a pas fonctionné, a réagi Cash, devant la presse. Mais je sens que le processus de réflexion était le bon. Pour chaque décision prise, le résultat final est un facteur très important sur comment tu te sens par rapport à celle-ci. Si nous avions à le refaire, j’aurais la plus grande confiance en Nick Anderson de passer à travers cette manche.»

Anderson est en effet le releveur qui a été utilisé pour remplacer Snell. Or, avec un coureur au premier but, il a accordé un double à Mookie Betts. Un premier point des Dodgers a été inscrit sur un mauvais lancer, puis Betts est venu croiser le marbre à son tour à la suite d’un roulant à l’avant-champ.

«Je crois en moi, je crois en ce que je faisais, a pour sa part commenté Snell, qui a notamment réussi neuf retraits au bâton en cinq manches et un tiers. Je n’ai donné aucun but sur balles. Pendant la majorité de ce match, je dominais autant que possible.»

Une décision difficile

Cash a bien mal paru, mais il a cru bon de garder la formule ayant grandement aidé les Rays à présenter une fiche de 40-20 en saison régulière pour ensuite atteindre la Série mondiale. Tout cela avec une équipe ayant une masse salariale de 28,3 millions $ pour la formation de 28 joueurs, ce qui correspond au 28e rang sur les 30 équipes du baseball majeur.

Snell n’avait d’ailleurs jamais lancé plus de cinq manches et deux tiers plus tôt cette année. Cash préférait éviter qu’un frappeur adverse ne voie le même artilleur pour une troisième fois dans une rencontre.

«J’ai senti que Blake avait fait son travail, puis Mookie [Betts] s’en venait pour la troisième fois, a encore expliqué Cash. Je respecte totalement et je comprends les questions qui accompagnent [la décision]. Blake nous a donné toutes les chances de gagner. Il était exceptionnel. Ce ne sont pas des décisions faciles... J’ai senti que c’était préférable après la présence d’un coureur sur les sentiers. Je ne voulais pas que Mookie ou [Corey] Seager voie Blake une troisième fois.»

Faible contribution offensive

Concernant la décision de faire confiance à Anderson, elle peut être questionnée, puisque le releveur avait éprouvé certaines difficultés à ses récentes sorties en séries. Le droitier a toutefois connu une saison phénoménale en allouant seulement un point mérité en 16 manches et un tiers.

Cash assume ses responsabilités et convient que le résultat final permet de critiquer le retrait du match de Snell. Il importe toutefois de rappeler que les Rays n’ont marqué qu’un seul point dans ce fameux sixième match. Avec une aussi faible contribution offensive, ça devient difficile de gagner un match de baseball, peu importe le lanceur se retrouvant au monticule.