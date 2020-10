Mookie Betts se voyait encore longtemps à Boston

Il n’y a pas si longtemps, Mookie Betts n’aurait certainement pas cru qu’il remporterait son deuxième titre de la Série mondiale avec les Dodgers de Los Angeles.

En effet, le voltigeur de 28 ans pensait passer encore de longues années avec les Red Sox de Boston, avec qui il a fait ses débuts dans les majeures en 2014 et qu’il a gagné la Série mondiale en 2018. Cette même année, il avait été choisi joueur par excellence dans la Ligue américaine.

«Je pensais que je serais un Red Sox toute ma vie. Mais Dieu a des plans pour tout et je ne fais que suivre ce qu’il me dit de faire», a-t-il confié lors d’une entrevue avec son ancien coéquipier David Ortiz qui a été diffusée sur Instagram avant le match numéro 6 entre les Dodgers et les Rays de Tampa Bay, mardi.

Betts en était à sa première année avec les Dodgers, qui l’ont acquis pendant la dernière saison morte avant de lui offrir un contrat de 12 ans pour 365 millions $.

Il se sent privilégié de contribuer aux succès de la formation californienne, dont le dernier triomphe en Série mondiale remontait à 1988.

«Gagner ton premier [titre] est la meilleure chose au monde, a-t-il indiqué. L’échange s’est produit et la raison pour laquelle on m’a amené ici [à Los Angeles], c’était pour aider l’équipe à être encore meilleure. Si je suis capable d’aider à faire ça, j’aurai atteint mon but... Je me sens vraiment bien avec l’idée de ramener une bague [de champions] à Los Angeles.»

Après avoir conservé une moyenne au bâton de ,292 et 16 circuits en 55 matchs en saison régulière, Betts s’est notamment distingué en séries éliminatoires avec ses performances en défensive. Il a également maintenu une moyenne de ,284.