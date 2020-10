Jerry Jones défend fermement Mike McCarthy

Pendant que la grogne s’installe et que certains joueurs remettent en question le travail de l’entraîneur-chef Mike McCarthy, le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, refuse de parler de manque de leadership.

Le club texan montre une fiche de 2-5 cette saison et c’est principalement dû à la liste grandissante de blessés, qui compte notamment les noms des quarts-arrière Dak Prescott et Andy Dalton, selon l’homme d’affaires.

«Nous avons près de 45 % de notre masse salariale qui n'est pas sur le terrain, a indiqué Jones lors d’une entrevue avec la chaîne radiophonique 105,3 The Fan, mardi. Nous avons [des absents] dans des domaines critiques sur lesquels nous comptions.

«La ligne offensive et le jeu au sol allaient être nos forces. Nous savions au départ qu’il fallait être prudent en comptant sur notre quart-arrière comme une menace au sol. Parce que vous savez quoi? Il va se blesser.»

«Tais-toi!»

Lorsque questionné directement sur le leadership de l’équipe, Jones s’est quelque peu emporté, demandant même à l’animateur de se taire et de le laisser répondre.

«Où y a-t-il un manque de leadership? Est-ce un manque d’expérience? Un manque de talent? Je n’essaie pas d’être mignon ici. La réponse est non.»

«Tais-toi et laisse-moi répondre. Non. Je t’ai donné une réponse. Quand je vais dans le vestiaire, il n’y a pas de manque de leadership à mes yeux. Voilà ma réponse. On passe à autre chose.»

À propos de McCarthy, qui n’a pas hésité à critiquer ses troupes après ce qu’il a considéré comme une absence de réponse à un coup salaud de Jon Bostic à l’endroit de Dalton, victime d’une commotion cérébrale, Jones s’est dit satisfait. Il croit encore qu’il est l’homme de la situation.

«J’ai mon homme, a lancé Jones. Nous voulions quelqu’un qui, au cas où un problème se pointe, avait la crédibilité et la capacité de se tenir droit et fort comme entraîneur-chef. Et il le fait. Il le fait face à l'adversité.»

Les Cowboys ont maintenant rendez-vous avec les Eagles à Philadelphie, dimanche. Le club de la Pennsylvanie occupe le premier rang de la section Est de l’Association nationale en vertu d’un dossier de 2-4-1.