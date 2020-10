Kevin Cash révèle sa stratégie

Le gérant des Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, croit que son équipe est confiante de pouvoir renverser la vapeur dans la Série mondiale, mais pour y arriver, elle devra prendre l’avance rapidement dans le sixième match de la série.

Mardi à Arlington, au Texas, les Dodgers de Los Angeles auront en effet l’occasion de conclure cette ronde finale du baseball majeur. Mais l’ambiance et la confiance demeurent intactes dans le clan de la Floride.

«L’ambiance dans le vestiaire [dimanche], j’ai entendu les gars dire: "Hé! Allons-y! Profitez de la journée de repos, et ensuite, terminons le travail"», a notamment illustré Cash lors d’une vidéoconférence, lundi.

Le gérant est d’ailleurs revenu sur sa stratégie de prédilection, qui consiste à marquer les premiers points et ensuite changer rapidement les lanceurs pour éviter que les frappeurs des clans adverses n’affrontent trop souvent les mêmes artilleurs.

«Je donne à nos partants beaucoup de crédit, ils ont été excellents, a commencé par dire Cash. Mais ça fait partie de notre stratégie de prendre les devants et d’être agressifs dans notre approche pour limiter, peu importe les joueurs offensifs qui sont là.»

«Un gros défi»

«C’est un gros défi. Nous allons être agressifs [mardi]. Si nous trouvons le moyen d’obtenir l’avance et si nous pouvons les limiter, nous avons des gars dans l’enclos des releveurs qui sont prêts à jouer. C’est ce qui nous rend spéciaux. Il faut continuellement montrer un visage différent lors de chaque confrontation.»

Cette approche a permis aux Rays de montrer le meilleur dossier dans la Ligue américaine cette saison. Et même si les Dodgers ont été la meilleure formation offensive avec 349 points marqués, la stratégie peut fonctionner.

«Je crois que ça peut aider. Plus on peut donner à [Max] Muncy, [Cody] Bellinger, [Justin] Turner, [Corey] Seager et définitivement Mookie [Betts] des affrontements différents, plus on a de chances de les garder tranquilles.»