P.K. Subban investit dans une équipe de soccer

L’ancien du Canadien de Montréal P.K. Subban se lance dans le monde du soccer, lui qui a annoncé jeudi qu’il serait investisseur pour le Angel City FC, une équipe qui rejoindra la meilleure ligue féminine d’Amérique du Nord, la NWSL, en 2022.

La création du club a été annoncée mercredi, et Subban fait partie du large groupe d’investisseurs mené par la présidente Julie Urhman et l’actrice Natalie Portman. Parmi les autres investisseurs-fondateurs, on retrouve notamment les anciennes étoiles de l’équipe nationale américaine Abby Wambach, Angela Hughes, Julie Foudy et Mia Hamm.

La fiancée de Subban, l’ex-skieuse olympique Lindsey Vonn, investira aussi dans l’équipe de Los Angeles, tout comme les championnes de tennis Serena Williams et Billie Jean King, et le centre des Jets de New York Ryan Kalil.

Le Angel City FC, qui n’est pas encore le nom officiel de l’équipe, fera son arrivée en NWSL en 2022 et sera alors la 11e équipe du circuit. Le Racing Louisville FC fera quant à lui ses débuts en 2021.