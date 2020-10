L'ongle de Zack Wheeler va mieux

Le lanceur vedette Zack Wheeler devrait être prêt pour le prochain camp d’entraînement des Phillies de Philadelphie après avoir subi une intervention chirurgicale mineure pour réparer un ongle qu’il s’était presque entièrement arraché en enfilant une paire de jeans en septembre dernier.

Les Phillies ont précisé mercredi au Philadelphia Inquirer que leur lanceur avait subi une résection de l’ongle du majeur de sa main droite le 12 octobre à Atlanta.

Wheeler doit composer avec des problèmes d’ongles depuis les rangs mineurs, mais jamais auparavant il n’avait subi une blessure semblable.

«C’était une de ces choses stupides, alors que j’ai trébuché, j’ai perdu l’équilibre et mon jeans l’a comme arraché de ma main, a expliqué Wheeler. Mon ongle était déjà séparé de ma peau, alors ça a été facile de l’arracher complètement.»

Wheeler était retourné au monticule une semaine après sa mésaventure, avec un faux ongle sur son doigt blessé, et avait lancé sept manches et un tiers. Il a lancé deux autres matchs par la suite et a conclu la saison avec une moyenne de points alloués de 2,92.