Manfred aimerait garder les nouveaux règlements

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a aimé ce qu’il a vu en 2020 et aimerait maintenir certains règlements qui ont été mis en place.

Cette saison, un coureur était automatiquement installé sur le deuxième cousin au début des manches supplémentaires. Cet ajout avait été mis en place pour éviter que les affrontements s’étirent. Cela a fonctionné, car les plus longs matchs de la campagne 2020 se sont conclus en 13e manche.

Ce règlement avait été instauré en raison du calendrier réduit causé par la pandémie de COVID-19.

«Je pense que les joueurs aiment ça, a indiqué Manfred lors de son point de presse de mardi. Je crois que c’est très bon du point de vue de la santé et de la sécurité. Cela nous empêche de mettre les joueurs dans une situation où ils sont sur le terrain trop longtemps».

S’il veut maintenir ça dans le futur, le commissaire aura besoin de l’approbation de l’association des joueurs.

«Nous avons fait plusieurs changements pour un an cette saison, et ce, en raison de circonstances uniques, a indiqué le directeur de l’Association des joueurs Tony Clark. Nous recueillons les commentaires des joueurs et nous les apporterons à la ligue au moment opportun. De toute évidence, la protection de la santé et de la sécurité font partie des considérations importantes de nos pourparlers.»

Manfred a également dit qu’il aimerait que le format des séries éliminatoires reste le même qu’en 2020. Pour cette saison écourtée, ce sont 16 équipes qui ont participé aux éliminatoires, alors qu’habituellement elles sont seulement 10.