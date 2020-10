Des champions de section avec une fiche perdante

Si la tendance se maintient, l’une des quatre formations de la section Est de l’Association nationale (NFC) accédera aux éliminatoires de la NFL avec une fiche perdante.

Présentement, les Cowboys de Dallas (2-4), les Eagles de Philadelphie (1-4-1), les Giants de New York (1-5) et l’équipe de football de Washington (1-5) connaissent tous des saisons catastrophiques.

L’un de ces clubs pourrait donc devenir la cinquième équipe de l’histoire de la NFL à disputer les éliminatoires avec un dossier de moins de ,500.

Voici les quatre autres :

- Seahawks de Seattle de 2010 (7-9)

Dans la saison morte précédant la campagne 2010, l’équipe de Seattle a fait un grand ménage et a embauché l’entraîneur-chef Pete Carroll. En pleine reconstruction, le nouveau pilote n’avait pas beaucoup de talent dans sa formation.

En saison régulière, les Seahawks avaient accordé 97 points de plus qu’ils en avaient inscrits. Cela représente un sommet parmi toutes les équipes de la NFL ayant participé aux éliminatoires dans l’ère du Super Bowl.

Qu’à cela ne tienne, Seattle a trouvé le moyen de vaincre les champions en titre du Super Bowl, les Saints de La Nouvelle-Orléans, lors de la phase des «wild card». Le club de l’État de Washington a ensuite été battu par les Bears de Chicago.

- Panthers de la Caroline de 2014 (7-8-1)

C’est un match nul contre les Bengals de Cincinnati lors de la sixième semaine d’activités de la saison 2014 qui a permis aux Panthers de décrocher le titre de la section Sud de la NFC et d’ainsi faire les éliminatoires. Cette année-là, la défensive de la Caroline était atroce et l’attaque était réellement trop dépendante d’un certain Cam Newton.

Comme les Seahawks de 2010, la troupe dirigée par Ron Rivera a tout de même réussi à remporter son premier match éliminatoire, avant de perdre lors de l’étape suivante.

Cette saison aura toutefois servi à bâtir les basses d’une équipe qui a maintenu un dossier de 15-1 en 2015.

- Browns de Cleveland de 1982 (4-5)

Profitant d’une saison écourtée par une grève, les Browns se sont faufilés en éliminatoires. Cette année-là, la NFL avait choisi de modifier ses règlements et ce sont les huit meilleures équipes de chaque association qui participaient à l’après-saison. Sous un format régulier, Cleveland aurait fini troisième dans sa section...

Les Browns de 1982 occupaient le 23e rang pour les points inscrits et le 17e pour les points concédés dans la NFL. En éliminatoires, ils se sont rapidement fait montrer la porte de sortie par les Raiders de Los Angeles.

- Lions de Detroit de 1982 (4-5)

L’histoire des Lions de 1982 est sensiblement la même que celle des Browns. Leurs statistiques étaient toutefois un peu meilleures. Leur attaque et leur défense avaient respectivement fini aux 15e et 14e rangs dans la NFL.

Les Lions étaient également compétitifs dans leur section, eux qui ont fini la courte saison régulière à un match et demi de la première place. Ils avaient également inscrit plus de points qu’ils en avaient accordés.

En éliminatoires, Detroit a perdu dès son premier match contre Washington, la formation qui a remporté le Super Bowl cette année-là.