Les Blackhawks s’adressent à leurs partisans

Voyant la grogne s’installer, autant chez les partisans que chez les vétérans, la direction des Blackhawks de Chicago a décidé de publier une lettre ouverte pour expliquer les récents développements.

La décision de ne pas retenir les services du gardien de but québécois Corey Crawford et la transaction ayant envoyé Brandon Saad à l’Avalanche du Colorado avaient notamment été critiquées par le capitaine Jonathan Toews. Ce dernier disait être «choqué» par la direction prise par le directeur général Stan Bowman il y a quelques jours.

À mots couverts, l’organisation a parlé d’une reconstruction, tout en prévenant les partisans que le tout pourrait se faire aux dépens de possibles succès à court terme.

«Nous avons récemment dit au revoir à une paire de doubles champions de la coupe Stanley populaires et obtenu quelques nouveaux joueurs avec des échanges ou sur le marché des joueurs autonomes, peut-on lire dans le message publié sur le compte officiel de l’équipe sur Twitter, mardi. Nous comprenons qu’il a été difficile de voir des vétérans respectés partir et nous réalisons que vous pourriez avoir des questions sur notre direction.»

«Nous sommes engagés à développer de jeunes joueurs et reconstruire notre formation. Nous voulons plus qu’une autre fenêtre pour gagner; nous voulons atteindre le sommet à nouveau et y rester. Un effort qui nécessitera d’amasser les talents émergeant pour accompagner nos meilleurs joueurs. L’ajout de jeunesse et la progression [des jeunes] nous donneront de la flexibilité et de la profondeur. Pendant qu’ils se développent et apprennent à gagner, ils vont faire des erreurs. Inévitablement, nous allons rater l’objectif parfois, mais nous allons communiquer ouvertement avec vous pendant ce périple.»

Un précédent

La stratégie n’est pas sans rappeler celle des Rangers de New York il y a deux ans, lorsque le président Glen Sather et le directeur général Jeff Gorton s’étaient eux aussi adressés directement aux partisans pour leur annoncer le début d’un processus de reconstruction.

Les Blackhawks ont raté les séries éliminatoires lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019, et ont accédé au tournoi cet été en vertu du format à 24 équipes, au terme de la pause forcée en raison de la pandémie de COVID-19. Après avoir éliminé les Oilers d’Edmonton en ronde qualificative, ils se sont butés aux Golden Knights de Vegas au tour suivant.