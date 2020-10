Matt Grzelcyk a de grands souliers à chausser

Le plan pour la défensive des Bruins de Boston est encore à l’état de brouillon à l’aube de la prochaine saison, mais ceux-ci se sont assurés d’un peu de stabilité en offrant un contrat à long terme à Matt Grzelcyk. L’arrière de 26 ans aura amplement d’occasions d’honorer sa nouvelle entente, lui qui devrait voir son rôle accroître en importance.

Le natif du Massachusetts réalisait déjà un rêve en portant l’uniforme jaune et noir des Bruins depuis quelques saisons, mais ce nouveau pacte de quatre ans vient vraiment confirmer qu’il est un joueur d’une grande utilité au sein de cette formation.

De plus, Grzelcyk a évité l’arbitrage de justesse : il commandera un salaire annuel aux alentours de 3,7 millions $.

«D’être d’ici et d’avoir l’opportunité de jouer pour les Bruins vaut tellement pour moi. [...] Je voulais vraiment, si possible, m’entendre pour le plus longtemps possible et c’est l’endroit où j’ai vraiment envie d’être», a-t-il indiqué lors d’une conférence vidéo, lundi.

Boston a déjà perdu les services de Torey Krug à l’entre-saison, et le capitaine Zdeno Chara pourrait ne pas être de retour non plus. Grzelcyk devra certainement hausser son jeu d’un cran.

«Je crois connaître de bons moments, a-t-il poursuivi, mentionnant lui aussi l’incertitude parmi le groupe à la ligne bleue. Je suis en santé - le plus en santé que j’ai été depuis des années – et je crois être en voie d’atteindre mon meilleur niveau.»

Même profil que Krug

Grzelcyk prouve depuis trois ans qu’il a un avenir prometteur avec les Bruins. Ses 21 points et son différentiel de +15 en 2019-2020 ne sont que des échantillons de ce qu’il pourra produire avec davantage d’opportunités.

À 5 pi et 9 po et 174 lb, Grzelcyk présente un profil très semblable à celui de Krug, bien que celui-ci en ait montré plus en attaque lors des dernières années. C’est d’ailleurs du côté offensif de la rondelle que le choix de troisième tour de Boston en 2012 compte s’améliorer.

«Ce n’est pas un secret que notre défense aime appuyer l’attaque et c’est quelque chose que j’aime faire. J’ai envie de revenir avec un nouvel état d’esprit, de lancer plus d’attaques. C’est un élément dont nous aurons besoin si nous voulons continuer à avoir du succès», a-t-il confié.

Encore une fois, avec le départ de Krug, un poste se libère sur l’avantage numérique. Grzelcyk compte bien prendre sa chance. «Je crois pouvoir encore m’améliorer dans cette facette du jeu. Ça vient avec la confiance et cette envie de progresser en tant que joueur.»