Cody Bellinger a joué malgré une épaule disloquée

Cody Bellinger s’est disloqué une épaule en célébrant son circuit qui a procuré un billet pour la Série mondiale aux Dodgers de Los Angeles, dimanche, à Arlington.

Le voltigeur a en effet expédié une balle dans les gradins en septième manche pour effectuer seul le tour des sentiers. Cette longue balle donnait l’avance pour de bon aux Dodgers dans ce septième match de la série de championnat de la Ligue nationale contre les Braves d’Atlanta.

En revenant à l’abri, il s’est toutefois heurté à l’épaule de son coéquipier Enrique Hernandez.

«J'ai frappé l'épaule [d'Enrique] un peu trop fort et mon épaule s’est disloquée, a-t-il expliqué après la rencontre. J'ai donc dû retourner dans la salle d'entraînement et la remettre en place, et j'étais prêt à jouer en défensive.»

«Le point positif ici est que "Belli" sait maintenant qu'il ne peut pas se frotter aux gens qui sont bien plus forts que lui», a rigolé Hernandez par la suite.

Les Dodgers doivent maintenant croiser le fer avec les Rays de Tampa Bay en Série mondiale à compter de mardi.