Pas d’infection pour Prescott

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott n’a pas fait d’infection après son opération à la cheville droite.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, dimanche.

Une source a indiqué à la chaîne sportive que «pour le moment, tout se déroulait rondement».

Les médecins s’inquiétaient d’une possible infection et ont vraiment suivi l’état de sa cheville de prêt. Ils voulaient éviter une situation comme celle qu’a vécue Alex Smith dans les dernières années. Ce dernier avait été infecté après une longue opération à une jambe, ce qui avait nécessité plusieurs autres passages sous le bistouri.

Dimanche dernier, Prescott s’est fracturé et disloqué la cheville pendant un affrontement contre les Giants de New York. Il s’était fait opérer le soir même et était retourné chez lui dès le lendemain.

Les Cowboys disputeront un premier match complet sans leur pivot numéro 1 lundi soir, alors qu’ils recevront les Cardinals de l’Arizona. C’est le vétéran Andy Dalton qui sera derrière le centre pour ce duel et possiblement le reste de la saison de l’équipe texane.