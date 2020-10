Mike Weir se fait voler par Phil Mickelson

Le Canadien Mike Weir a dû se contenter du deuxième rang de la Classique Dominion Energy Charity, dimanche, sur le circuit des Champions de la PGA.

C’est l’Américain Phil Mickelson qui lui a volé le titre. Ce dernier a réalisé une brillante performance de 65 (-7) lors de la troisième et ultime ronde de l’événement.

Il s’agit d’ailleurs d’une deuxième victoire en autant de participations à un tournoi du circuit des Champions pour «Lefty».

Le nouveau venu sur ce circuit réservé au 50 ans et plus a amassé huit oiselets et n’a commis qu'une seule faute. Son cumulatif de 199 (-17) lui a permis de devancer le représentant de l’unifolié par trois frappes.

Weir, qui était premier après deux rondes, a remis une carte de 71 (-1) dimanche. Il s’agissait de sa moins bonne performance de la semaine.

Jason Day déclare forfait

Dans la PGA, le golfeur australien Jason Day s’est retiré de la Coupe CJ, lors de la dernière ronde du tournoi.

Sur le deuxième trou du parcours, Day a tout simplement quitté le terrain. Il a indiqué avoir une blessure au cou, lui qui s’était réveillé avec des raideurs à cet endroit.

L’athlète de 32 ans faisait partie d’un petit groupe de participants qui, avec une bonne journée, pouvait toujours espérer ravir le titre.

Avant le début des 18 derniers trous, il occupait le sixième rang, à égalité avec l’Anglais Tyrrell Hatton et l’Américain Justin Thomas, à six coups du meneur, Russell Henley.