La bataille des Will Smith crée l’engouement

Une situation pour le moins unique est survenue lors du match numéro 5 de la finale de la Ligue nationale, vendredi soir, alors que le receveur Will Smith des Dodgers de Los Angeles s’est mesuré au lanceur Will Smith des Braves d’Atlanta.

Il n’en fallait pas plus pour attiser la Twittosphère et y faire apparaître une multitude d’images de la vedette de «The Fresh Prince of Bel-Air».

«C’est un nom assez commun», a dit le receveur des Dodgers, qui ne comprenait pas trop toute l’excitation entourant ce duel des Will Smith.

Comme il l’a expliqué en entrevue d’après-match, qui a été rapportée par MLB.com, ce n’est pas la première fois qu’il affrontait l’autre Will Smith.

Par contre, il s’agissait d’un premier face-à-face pour eux en séries éliminatoires. De plus, l’issue dramatique de ce duel, alors que le jeune Will Smith a frappé un circuit de trois points face au vétéran lanceur, a certainement contribué à enflammer les esprits.

À terme, ce moment a été le tournant du match qui s’est conclu par une victoire de 7 à 3 des Dodgers. Grâce à ce gain, la formation californienne a évité l’élimination et a réduit l’écart à 3-2 dans la série.

«Je vais toujours miser sur notre Will Smith», a lancé le gérant des Dodgers Dave Roberts, à l’issue du match.

La naissance d’une rivalité

Âgé de 25 ans, Smith s’avère l’un des receveurs les plus prometteurs dans le baseball majeur. Cette année, alors qu’il en est à sa deuxième saison, il a maintenu une moyenne au bâton de ,289 et a claqué huit circuits en 37 matchs, ce qui lui a permis de faire sa place rapidement dans la formation.

L’autre Will Smith, quant à lui, agit à titre de releveur depuis près d’une décennie. Âgé de 31 ans, il a joint les Braves cette saison alors qu’il était joueur autonome.

C’était la deuxième fois que les deux athlètes se mesuraient l’un à l’autre. La première a eu lieu le 6 septembre 2019, alors que Smith, l’artilleur, évoluait avec les Giants de San Francisco. Le vétéran lanceur avait alors retiré son cadet sur des prises.

L’épisode de vendredi a selon lui consacré leur nouvelle rivalité.

«Je suis sûr que nos chemins se recroiseront quelques fois encore au cours de nos carrières. Nous verrons au final qui remportera la bataille des Will Smith», a dit le lanceur des Braves.