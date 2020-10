Blues: la solution est à l’interne

Les Blues de St. Louis n’ont pour l’instant pas vraiment cherché à modifier leur groupe d’attaquants en vue de la prochaine saison via le marché des joueurs autonomes.

Pour les champions de la Coupe Stanley en 2019, peut-être que la solution est à l’interne.

Lorsqu’il a commenté l’acquisition du défenseur Torey Krug, le directeur général Doug Armstrong a mentionné qu’il attendait de grandes choses de ses jeunes attaquants, notamment Robert Thomas, Jordan Kyrou et Klim Kostin.

«Nous avons beaucoup de joueurs maintenant, et j’ai envie de voir ce qu’un gars comme Kyrou peut faire avec une opportunité, a indiqué Armstrong au quotidien St. Louis Post Dispatch. Nous devons aussi en donner à Robert Thomas – et il doit les mériter – mais j’aimerais bien le voir jouer un plus grand rôle à l’attaque.»

«Je crois qu’il y a vraiment de l’excitation de voir ce que Robert Thomas et [Jordan] Kyrou peuvent faire et s’ils ont une place.»

Thomas a connu son année d’éclosion à St. Louis en 2019-2020, avec 42 points en 66 rencontres. À 21 ans, il montre de belles choses dans les deux sens de la patinoire et a déjà deux saisons complètes sous la cravate. Certains disent même qu’il pourrait voir son temps de jeu augmenter grandement et qu’il pourrait même s’installer plus vite qu’on ne le pense au centre du premier trio.

Kyrou, 22 ans, brûle la Ligue américaine depuis deux saisons et a fait l’objet de plusieurs rappels. Il a obtenu neuf points en 28 rencontres et a aussi disputé des matchs éliminatoires ; une belle marque de confiance de l’entraîneur Craig Berube.

Kostin, le point d’interrogation

Le cas de Klim Kostin est pour le moins intéressant. Le Russe de 21 ans attend patiemment son tour avec le club-école des Blues depuis trois saisons.

Il est encore difficile de cerner quel genre de joueur il deviendra, mais il pourrait obtenir davantage d’occasions de se faire valoir.

«J’ai envie de voir si Kostin peut venir ici et se tailler un poste avec notre équipe», a mentionné Armstrong à propos de celui qui a marqué un filet en quatre rencontres dans la Ligue nationale de hockey.

Pour l’heure, Kostin est prêté à l’Avangard d’Omsk, dans la Ligue continentale, et compte deux mentions d’aide en huit matchs.