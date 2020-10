Astros - Rays: place au dénouement

C’est ce soir sur nos ondes que nous saurons quelle équipe représentera la Ligue américaine dans la Série mondiale.

TVA Sports et TVA Sports direct présentent à compter de 20h30 le septième et ultime affrontement entre les Astros de Houston et les Rays de Tampa Bay à San Diego.

Après avoir remporté les trois premiers matchs de la série, les Rays ont échappé les trois suivants, si bien qu’ils font face à leur tour à l’élimination.

Vendredi, les Astros ont refait le coup aux Rays en s’imposant par la marque de 7-4 pour forcer la tenue d’un septième match.

Tiendront-ils encore bon? Si tel est le cas, ils deviendront seulement la deuxième équipe de l’histoire à surmonter un retard de 0-3. Seuls les Red Sox de Boston ont réussi l’exploit, dans la série de championnat de 2004 contre les Yankees de New York.

Les Astros visent une troisième présence en quatre ans à la Série mondiale. Ils ont été sacrés champions en 2017 aux dépens des Dodgers de Los Angeles, qu’ils ont battus en sept matchs.

Ils ont tenté de récidiver en 2019, mais les Nationals de Washington ont enlevé les grands honneurs au terme du septième affrontement.

Les Rays, eux, n’ont participé à la Série mondiale qu’en 2008 et se sont inclinés en cinq rencontres devant les Phillies de Philadelphie.