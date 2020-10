Coupe CJ : Tyrrell Hatton s’installe au sommet

Tyrrell Hatton a réussi sa meilleure ronde d’ouverture en carrière sur le circuit de la PGA, jeudi, au club Shadow Creek de Las Vegas, ce qui lui a permis de prendre les commandes de la Coupe CJ.

L’Anglais de 29 ans a retranché sept coups à la normale de 72 pour conclure la ronde initiale avec une carte de 65. Il s’agit d’un départ inespéré pour lui, fraîchement débarqué de l’avion après un voyage de 20 heures.

«Je suis assez fatigué en ce moment, a lancé Hatton, dont les propos ont été rapportés par Golf Channel. Ça a été une longue journée. Je suis très heureux de mon pointage. Je dois juste retourner à l’hôtel ce soir, me reposer et, je l’espère, mieux dormir que la nuit dernière. Je me croise les doigts et espère avoir une autre bonne journée demain.»

Hatton a connu un départ canon en réussissant un aigle et quatre oiselets sur le neuf d’aller. Après seulement trois trous, il était déjà quatre coups sous la normale.

Les choses se sont compliquées légèrement pour lui sur le neuf de retour, où il a alterné trois oiselets et deux bogueys.

Hatton a néanmoins terminé la première ronde au sommet, avec un coup d’avance sur les Américains Russell Henley et Xander Schauffele. Ce dernier a connu un premier neuf du tonnerre en enregistrant cinq oiselets et un boguey. Il a ajouté deux oiselets au retour pour conclure avec un pointage de 66 (-6).

Tout juste derrière, au troisième rang, pointent l’Espagnol Jon Rahm et l’Américain Tyler Duncan. Les deux golfeurs ont remis des cartes de 67 (-5) et accusent deux coups de retard sur le meneur.

Dur retour pour Koepka

De retour à la compétition après deux mois d’absence pour soigner des blessures au genou et à la hanche gauches, l’Américain Brooks Koepka a dû se contenter d’une première ronde de 74 (+2).

L’ancien numéro un mondial a réussi trois oiselets, mais a également commis deux bogueys et un double boguey. Il est présentement 46e, à égalité avec huit autres golfeurs, et accuse neuf coups de retard sur le sommet.

Chez les Canadiens, Nick Taylor a obtenu le meilleur résultat de la journée en bouclant le parcours avec un pointage de 71 (-1). Le Manitobain pointe au 22e échelon, à six coups de Hatton.

Pour sa part, l’Ontarien Mackenzie Hughes a réalisé une marque de 73 (+1), ce qui lui a valu le 37e rang. Le Saskatchewanais Adam Hadwin est quant à lui 55e après avoir remis une carte de 75 (+3)

Enfin, l’Ontarien Corey Conners arrive au 65e rang avec un pointage de 77 (+5).