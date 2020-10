Les White Sox veulent Tony La Russa

Après avoir congédié leur gérant Rick Renteria, lundi, les White Sox de Chicago auraient approché le membre du Temple de la renommée Tony La Russa pour le remplacer.

C’est du moins ce que le quotidien «USA Today» a avancé, mercredi. La Russa, aujourd’hui âgé de 76 ans, a déjà dirigé le club de la Ville des vents de 1979 à 1986. Il a notamment été nommé gérant par excellence en 1983.

• À lire aussi: Combien vaut Gallagher? Des comparables éclairants

• À lire aussi: Une option plus alléchante pour le Kraken

La Russa a également été aux rênes des Athletics d’Oakland (1986 à 1995) et des Cardinals de St. Louis (1996 à 2011), remportant la Série mondiale en 1989, 2006 et 2011. Il a d’ailleurs annoncé sa retraite après son dernier titre.

L’homme originaire de Tampa a également connu une carrière modeste de six saisons à l’avant-champ, portant les couleurs des Athletics, à Kansas City comme à Oakland, des Braves d’Atlanta et des Cubs de Chicago. Il a disputé 132 parties entre 1963 et 1973.