La LHJMQ suspend ses activités au Québec

Devant le nombre croissant de régions en alerte maximale (rouge) au Québec, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a décidé d’interrompre ses activités dans la province au moins jusqu’au 28 octobre, date à laquelle le gouvernement doit réévaluer la situation en fonction de l’évolution du nombre de cas.

C’est donc dire que toutes les parties des divisions Est et Ouest sont reportées pour les deux prochaines semaines. La section des Maritimes, excluant les Wildcats de Moncton qui sont en zone orange au Nouveau-Brunswick, continue d’opérer.

La Ligue en a fait l’annonce mercredi en fin d’après-midi par voie de communiqué à la suite d’une réunion des propriétaires des 18 équipes qui visait à faire le point sur le début de saison en pleine pandémie de COVID-19.

«Alors que la moitié des équipes se retrouvent en zone rouge, il est devenu pratiquement impossible d’opérer dans de telles circonstances. Néanmoins, les étudiants-athlètes de la LHJMQ continueront de pratiquer dans leurs installations et poursuivront leur parcours académique», a indiqué la LHJMQ

Sept clubs, dont six au Québec, n’étaient en effet plus autorisés à disputer des matchs en raison d’éclosions ou des restrictions gouvernementales qui accompagnent les territoires en zone rouge et orange (Nouveau-Brunswick).

Il s’agissait de Boisbriand et Sherbrooke, qui ont enregistré respectivement 18 et 11 cas du nouveau coronavirus, ainsi que Québec, Drummondville, Gatineau et Victoriaville.

Le commissaire Gilles Courteau s’adressera aux médias en début de soirée, mercredi.