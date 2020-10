Une arme de plus pour l’Orlando City SC

L’attaquant équatorien Alexander Alvarado terminera la saison avec l’Orlando City SC, qui l’a obtenu par le biais d’un prêt du S.D. Aucas, mardi.

L’entente comprend aussi une option offrant la possibilité de rendre le transfert permanent.

Alvarado a disputé deux matchs au sein de la formation nationale senior de son pays. Il a d’ailleurs inscrit une mention d’aide à ses débuts, le 11 septembre 2019. Il a également totalisé quatre buts et deux aides en 17 parties avec l’équipe des moins de 20 ans de l’Équateur.

Cette année, l’athlète de 21 ans a participé à 15 rencontres avec le S.D. Aucas, un club de la LigaPro Serie A, amassant deux filets et quatre aides. Il revendique six réussites en 88 sorties à vie avec cette organisation.

«Alexander a une grande mobilité et peut jouer à gauche, à droite ou au centre. Nous sommes excités d’accueillir un autre ajout jeune et dynamique. Nous pensons qu’il a un avenir brillant devant lui. Nous regarderons ce qu’il peut offrir à notre groupe déjà parmi les plus compétitifs», a affirmé le vice-président exécutif aux opérations soccer de l’Orlando City, Luiz Muzzi, par voie de communiqué.

La formation floridienne occupe le quatrième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer avec une fiche de 8-2-6 bonne pour 30 points.