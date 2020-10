Max Domi en mode séduction

Le nouvel attaquant des Blue Jackets de Columbus Max Domi a visiblement le désir d’être aimé par ses nouveaux coéquipiers et ses nouveaux partisans.

Lors de son premier entretien avec le site internet de la formation de l’Ohio, l’ancien joueur du Canadien de Montréal a affirmé que les «Jackets» étaient des prétendants aux grands honneurs.

«Columbus est là et il s’agit d’une équipe qui est prête à remporter la coupe Stanley», a-t-il clamé.

«Nous avons un groupe spécial et j’ai très hâte d’en faire partie», a ajouté Domi.

Celui qui a été obtenu en retour de l’attaquant Josh Anderson la semaine dernière a d’ailleurs l’intention de faire sa part.

«Cette équipe est exceptionnelle et je veux l’aider, a-t-il affirmé. Je veux faire ma part pour les aider à accéder à la prochaine étape et à devenir des champions de la coupe Stanley. C’est un groupe spécial. Je suis très reconnaissant et chanceux d’en faire partie.»

De plus, Domi s’est assuré de flatter les partisans des Blue Jackets dans le bon sens du poil.

«C’est très difficile de jouer dans cet amphithéâtre, a-t-il dit à propos du Nationwide Arena. C’est tout un défi. Il y a beaucoup de bruit. Les partisans sont incroyables.»

Bref, on ne peut pas blâmer Domi de vouloir commencer cette nouvelle aventure dans sa carrière du bon pied.