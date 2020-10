Arbitrage dans la LNH: les dates sont connues

L’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) a révélé mardi la date des séances d’arbitrage des 23 joueurs autonomes avec compensation admissibles qui doivent encore s’entendre avec leurs formations respectives.

Les séances avec les médiateurs s’étaleront du 20 octobre au 8 novembre. Un maximum de trois joueurs conclura le processus chaque jour. Aucun joueur du Canadien de Montréal ni aucun Québécois ne figure dans cette liste.

Parmi les joueurs qui retiendront l’attention, il y a quatre porte-couleurs des Rangers de New York, dont le gardien Alexandar Georgiev et le défenseur Tony DeAngelo, qui devraient obtenir de substantielles hausses de salaire.

Georgiev, 24 ans, a en effet maintenu une fiche de 17-14-2, une moyenne de buts alloués de 3,04 et un taux d’efficacité de ,910 en 32 départs. DeAngelo a quant à lui marqué 15 buts et totalisé 53 points en 68 parties.

La recrue des Sabres de Buffalo Victor Olofsson (20 buts et 42 points en 54 parties) et son coéquipier Sam Reinhart (22 buts et 50 points en 69 parties) auront également de bons arguments.

Les cas de l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Connor Brown (16 buts et 43 points en 71 parties), de l’attaquant des Canucks de Vancouver Jake Virtanen (18 buts et 36 points en 69 parties) et de celui des Red Wings de Detroit Tyler Bertuzzi (21 buts et 48 points en 71 parties) sont également à surveiller.

Dates pour le processus d’arbitrage

20 octobre

-Andrew Mangiapane (Flames de Calgary)

-Anthony DeAngelo (Rangers de New York)

-Matthew Grzelcyk (Bruins de Boston)

21 octobre

-Ilya Mikheyev (Maple Leafs de Toronto)

22 octobre

-Connor Brown (Sénateurs d’Ottawa)

25 octobre

-Tyler Bertuzzi (Red Wings de Detroit)

26 octobre

-Linus Ullmark (Sabres de Buffalo)

27 octobre

-Sam Reinhart (Sabres de Buffalo)

28 octobre

-Jake Virtanen (Canucks de Vancouver)

30 octobre

-Joshua Ho-Sang (Islanders de New York)

31 octobre

-Devon Toews (Avalanche du Colorado)

-Alexandar Georgiev (Rangers de New York)

1er novembre

-Nicholas Paul (Sénateurs d’Ottawa)

2 novembre

-Gustav Forsling (Hurricanes de la Caroline)

4 novembre

-Victor Olofsson (Sabres de Buffalo)

-Warren Foegele (Hurricanes de la Caroline)

5 novembre

-Ryan Strome (Rangers de New York)

6 novembre

-Brendan Lemieux (Rangers de New York)

-Ryan Pulock (Islanders de New York)

7 novembre

-Christian Jaros (Sénateurs d’Ottawa)

8 novembre

-Chris Tierney (Sénateurs d’Ottawa)

-MacKenzie Weegar (Panthers de la Floride)

-Haydn Fleury (Hurricanes de la Caroline)