Les Saints de Baton Rouge?

Les Saints de La Nouvelle-Orléans ont rencontré les responsables de l’université Louisiana State (LSU) afin de disputer leurs affrontements à domicile dans le stade de l’institution scolaire.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, mardi.

Le club de la NFL souhaiterait faire son nid au Tiger Stadium pour le reste de la campagne 2020, car les autorités municipales de La Nouvelle-Orléans interdisent la présence de spectateurs au Mercedes-Benz Superdome.

«De toute évidence, notre préférence est de jouer nos matchs au Mercedes-Benz Superdome avec une présence partielle de nos partisans, mais la Ville n'a pas indiqué quand ou si cela pourrait être possible», a affirmé le vice-président des communications chez les Saints, Greg Bensel, à ESPN.

«LSU a été courtois et enthousiaste concernant l'organisation de nos futurs matchs et nous apprécions beaucoup son partenariat, a-t-il ajouté. Nous avons également discuté de la possibilité de déplacer nos matchs à domicile à LSU avec la NFL et elle sait que nous explorons cette option.»

Le Tiger Stadium est situé dans la municipalité de Baton Rouge, soit à environ 130 kilomètres du Mercedes-Benz Superdome.