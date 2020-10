Les Cowboys ont confiance en Dalton

Le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, est persuadé que le quart-arrière Andy Dalton fera le boulot en l’absence de Dak Prescott.

«Nous avons notre quart-arrière avec Andy Dalton», a-t-il dit mardi, lors d’une conférence presse où on lui a demandé s’il pensait faire une transaction pour obtenir un pivot.

Prescott, qui connaissait une excellente saison, s’est fracturé et disloqué une cheville dans l’affrontement contre les Giants de New York, dimanche dernier. Depuis, il a été opéré et sera à l’écart des terrains de football pour une période de quatre à six mois.

Envoyé dans la mêlée après la blessure du numéro 1 des Cowboys, Dalton a bien fait et a permis à son club de l’emporter 37 à 34.

Dallas a embauché Dalton lors de la dernière saison morte. L’équipe texane lui a octroyé un contrat d’un an et d’une valeur de 7 millions $.

Avant de se joindre aux Cowboys, Dalton a été le partant des Bengals de Cincinnati pendant près de neuf campagnes.

En carrière, le rouquin a complété 62 % de ses passes pour 31 705 verges de gains et 204 touchés.