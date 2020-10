CH: «cette équipe s'en va directement en séries!»

Ils sont des milliers, depuis l’annonce de la mise sous contrat de Tyler Toffoli, à louanger le travail du directeur général des Canadiens, Marc Bergevin.

Les amateurs sont, pour une rare fois depuis une bonne dizaine d’années, très optimistes en vue de la saison à venir. Et pour cause, soyons honnêtes.

Les ajouts de Jake Allen, Joel Edmundson, Josh Anderson et Tyler Toffoli font non seulement passer le CH a un autre niveau, mais ils changent également l’identité même de l’équipe. Avant les acquisitions mentionnées plus haut, le Tricolore était, et ce depuis déjà plusieurs saisons, reconnu comme «un bon petit club rapide qui travaille fort et qui peut surprendre à l’occasion». Mais le portrait global de la Sainte-Flanelle vient de changer du tout au tout.

Dorénavant, a martelé mardi l’informateur Renaud Lavoie lors de l’émission «JiC» (voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus), les Canadiens doivent être perçus comme une équipe dangereuse qui a tous les outils pour faire des dommages.

«Les Canadiens sont sans aucune hésitation l’équipe la plus améliorée de la LNH depuis la fin des séries éliminatoires», a d’abord lancé le journaliste.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

«Si on devait faire nos prédictions pour la prochaine saison dès maintenant, le CH doit absolument se retrouver dans le top-3 de la division Atlantique. C’est une équipe qui s’en va directement en séries éliminatoires.»

Tour d’horizon dans l’Atlantique

Renaud Lavoie a ensuite présenté son évaluation du travail effectué par chaque formation de la division du CH, en les classant en trois catégories bien distinctes : «améliorées», «un peu améliorées» ou «aucune amélioration».

Améliorées :

Sénateurs d’Ottawa

«Les Sénateurs sont une équipe améliorée, mais on ne parle évidemment pas de la même qualité que celle présentée par Montréal. Ottawa a progressé, notamment avec la venue d’un gardien comme Matt Murray.

Un peu améliorées :

Sabres de Buffalo

«Les Sabres ont ajouté un gros morceau en Taylor Hall, mais ce n’est pas suffisant, car la défensive est atroce.»

Maple Leafs de Toronto

«Les Maple Leafs ont fait quelques ajouts intéressants. On peut dire qu’ils ont progressé.»

Jean-Charles Lajoie a alors tenu à apporter une nuance concernant les «Leafs».

«Moi, honnêtement, je les place deuxièmes dans l’Atlantique, derrière le Lightning et devant le CH. Je crois que Toronto est maintenant mieux outillé pour bien appuyer Frederic Andersen devant le filet. L’arrivée de T.J. Brodie, pour moi, est très importante. Je l’aime beaucoup et je crois qu’il aidera beaucoup la défensive des Maple Leafs.

«Évidemment, on connaît tous la puissance offensive de cette équipe. Je suis donc obligé de les classer deuxièmes. Mais les Canadiens sont vraiment tout juste derrière Toronto. On leur souffle dans le cou.

Pas améliorées :

Lightning de Tampa Bay

«L’équipe n’a toujours pas apporté de changement.»

Bruins de Boston

«Je dois avouer être vraiment inquiet pour les Bruins. David Pastrnak et Brad Marchand ne commenceront sûrement pas la saison... C’est énorme! On ne peut plus dire que les Bruins sont une équipe qui fait peur. Elle faisait peur, mais ce n’est plus le cas. Si j’étais eux (les Bruins), je rappellerais Zdeno Chara assez vite. On a besoin d’un gars comme lui pour calmer le jeu.

Crédit photo : AFP

«Les Bruins auront encore un bon premier trio, quand les blessés reviendront. Mais il y a chez eux un manque de profondeur qui est évident. Et les dirigeants de l’équipe en sont conscients. La preuve, c’est qu’on était intéressés par Taylor Hall.»

Panthers de la Floride

«Les Panthers nagent en pleine incertitude. Ils manquent de punch en attaque et en ont perdu beaucoup.»

«JiC» s’est alors interposé pour rajouter ceci :

«Les Bruins. selon moi, seront talonnés, voire dépassés par les Panthers en quatrième place de la division. Si la Floride parvient à ramener Hoffman, Dadonov ou les deux, ils seront encore une fois dangereux. L’équipe a fait quelques ajouts intéressants en défensive et Bobrovsky ne connaîtra pas deux mauvaises saisons consécutives, j’en suis certain.»

Red Wings de Detroit

«Cette équipe ne fera pas les séries, tout simplement.»