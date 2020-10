Pietrangelo fait sauter la banque à Vegas

Le meilleur défenseur disponible sur le marché des joueurs autonomes en 2020, Alex Pietrangelo, a choisi de poursuivre sa carrière avec les Golden Knights de Vegas.

C’est ce que rapportait le site sportif The Athletic, lundi soir.

L’arrière droitier serait sur le point de parapher un contrat de sept ans d’une valeur annuelle de 8,8 millions $. L’entendre comprendrait une clause de non-mouvement complète.

Celle-ci ne pourra pas être officialisée avant que le club du Nevada fasse de l’espace sur sa masse salariale. Avec l’ajout du contrat de Pietrangelo, les Knights auraient des dépenses de plus de 88 millions $, alors que le plafond a été fixé à 81,5 millions $ pour la saison 2020-2021. Vegas devrait donc se départir d’un ou de plusieurs joueurs dans les prochaines heures.

Ce contrat mettra officiellement fin à une association de 12 ans entre Pietrangelo et les Blue de St. Louis. L’athlète de 30 ans était d’ailleurs le capitaine de cette équipe dans les dernières années. Il avait donc été le premier joueur des Blues à soulever la coupe Stanley en 2019.

La saison dernière, Pietrangelo a amassé 16 réussites et fourni 36 aides pour 52 points en 70 parties. Il avait également inscrit un but et alimenté ses coéquipiers à cinq reprises pour six points en neuf parties éliminatoires.

L’Ontarien avait été le quatrième choix au total du repêchage de 2008. En carrière, il a obtenu 109 buts et 341 mentions d’aide pour 450 points en 758 points.