Erik Gustafsson s'entend avec les Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont consenti un contrat d’une saison et 3 millions $ au défenseur Erik Gustafsson, lundi.

Gustafsson a été échangé des Blackhawks de Chicago aux Flames de Calgary au mois de février dernier. Il a totalisé six buts et 29 points en 66 parties lors de la saison 2019-2020.

«Erik est un défenseur mobile et habile en mouvement de rondelle qui a bien produit offensivement à la fois à forces égales et en avantage numérique, a commenté le directeur général Chuck Fletcher dans un communiqué. Nous croyons qu’Erik nous donnera du temps de jeu important et est une bonne addition à notre groupe de jeunes défenseurs.»

Gustafsson a connu sa meilleure campagne en 2018-2019, avec 17 filets et 60 points en 79 rencontres. Il a également remporté la médaille d’or avec la Suède lors du Championnat du monde en 2018.

Brad Richardson s’en va à Nashville

Les Predators de Nashville se sont entendus avec l’attaquant Brad Richardson sur les clauses d’un contrat d’un an. Le joueur de centre a obtenu un salaire de 1 million $.

Le vétéran de 35 ans enfilera donc un cinquième chandail dans la Ligue nationale de hockey. Il a préalablement évolué avec l’Avalanche du Colorado, les Kings de Los Angeles, les Canucks de Vancouver et les Coyotes de l’Arizona. Il était d’ailleurs avec les «Yotes» depuis la campagne 2015-2016.

L’an passé, le patineur reconnu pour ses qualités défensives a amassé six buts et cinq mentions d’aide pour 11 points en 59 rencontres. Il a également maintenu un différentiel de +1.

Le natif de Belleville, en Ontario, avait été un choix de cinquième tour (163e au total) de l’Avalanche en 2003. Depuis, il a disputé 808 parties dans le circuit Bettman.

Lucas Wallmark à Chicago

Les Blackhawks ont pour leur part ajouté l'attaquant Lucas Wallmark à leur formation en vertu d’un pacte d’une saison d’une valeur de 950 000 $, selon le réseau TSN.

Les Panthers de la Floride avaient fait son acquisition des Hurricanes de la Caroline en février, mais ils ont décidé de ne pas lui faire d’offre qualificative avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Le Suédois de 25 ans a obtenu 12 buts et 25 points en 67 parties la saison dernière.