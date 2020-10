Simoneau et Campbell minent les Foreurs

Isiah Campbell et Xavier Simoneau ont chacun inscrit un doublé pour propulser les Voltigeurs vers une victoire de 4 à 1 face aux Foreurs de Val-d’Or, samedi, à Drummondville.

Le premier est celui qui a inscrit les deux premiers filets de la rencontre, en deuxième période. Simoneau a marqué son premier but du match et le troisième des siens en troisième période, alors qu’il a complété la marque dans une cage déserte, avec un pointage de 3 à 1. Simoneau s’est aussi fait complice d’une des réussites de Campbell.

Justin Robidas a sauvé l’honneur des Foreurs, lui qui a privé le gardien Francesco Lapenna d’un jeu blanc avec moins de six minutes à faire à la rencontre. Ce dernier a tout de même effectué 24 arrêts.

Les Tigres poursuivent leurs succès

À Baie-Comeau, le Drakkar n’a pas été en mesure de freiner les Tigres de Victoriaville, qui restent parfait après quatre matchs suite à leur victoire de 6 à 3.

Les visiteurs ont pris une avance de 4 à 0 avec à peine 10 minutes d’écoulées dans cette rencontre. Brooklyn Kalmikov y est allé d’un doublé, tandis que Conor Frenette s’est fait complice de trois buts.

Le match du gardien du Drakkar Ventsislav Shingarov a d’ailleurs été de courte durée, lui qui a accordé trois buts sur quatre tirs avant de laisser sa place à Lucas Fitzpatrick en milieu de premier vingt.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Chicoutimi, Dawson Mercer a célébré sa sélection, par les Devils du New Jersey, au premier tour (18e au total) du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey, mardi, avec un but qui a aidé les siens à défaire l’Océanic de Rimouski au compte de 3 à 2.

L’attaquant a donné une avance de 2 à 1 aux siens, 48 secondes après le début du second engagement. L’espoir du Canadien de Montréal Samuel Houde et Cole Stewart ont inscrit les autres filets de l’équipe locale.

À Gatineau, Metis Roelens et Tristan Allard ont tout les deux fait bouger les cordages à deux reprises, en route vers une victoire de 5 à 4 sur les Huskies de Rouyn-Noranda.

Alex Beaucage, des Huskies, a lui aussi obtenu un doublé et mène les buteurs de la ligue avec six réussites, à égalité avec Simoneau, des Voltigeurs.

Match reporté dans les Maritimes

La partie prévue samedi à Saint-John, au Nouveau-Brunswick, entre les Sea Dogs et les Wildcats de Moncton a été reportée en raison de risques reliés à la pandémie de COVID-19.

«À la suite de la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick d'identifier la région de Moncton comme zone orange, le match de ce samedi soir entre les Sea Dogs et les Wildcats a été reporté», ont indiqué les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Selon les règles en place au Nouveau-Brunswick, des restrictions ont été imposées aux Wildcats concernant le voyagement. Rappelons que l’Armada de Blainville-Boisbriand et le Phoenix de Sherbrooke font partie des équipes de la LHJMQ aux prises avec une éclosion de COVID-19.