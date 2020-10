Près de 5 millions $ par saison pour Burakovsky

Profitant d’une récolte de 17 points en 15 matchs lors des récentes séries éliminatoires, Andre Burakovsky a convaincu l’Avalanche du Colorado de lui offrir un généreux contrat.

L'Avalanche a effectivement délié les cordons de la bourse afin de s’entendre avec l’attaquant de 25 ans, qui touchera près de 5 millions $ par saison.

Burakovsky, qui était joueur autonome avec compensation, obtient un contrat de deux ans pour une valeur totale de 9,8 millions $.

Anciennement des Capitals de Washington, Burakovsky a aussi très bien fait en saison, sa première avec l’Avalanche, en 2019-2020. Il a alors inscrit 45 points, dont 20 buts, en 58 matchs.

Nichushkin est récompensé par l’Avalanche

Un peu plus tard, l’Avalanche a octroyé une prolongation de contrat de deux ans à l’attaquant Valeri Nichushkin.

Selon The Athletic, le patineur empochera 2,5 millions $ par saison. Le Russe était joueur autonome avec compensation depuis la fin de son contrat d’un an qui lui a rapporté 850 000 $ en 2019-2020.

L’ailier droit de 25 ans a définitivement relancé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey avec les «Avs». Nichushkin a récolté 27 points en 65 rencontres, mais s’est surtout imposé comme un bon joueur dans les deux sens de la patinoire. Il a d’ailleurs récolté plusieurs votes pour l’obtention du trophée Frank-J.-Selke, remis au meilleur attaquant défensif du circuit.

«Valeri a joué des minutes importantes pour nous cette saison et a eu l’une des meilleures années de sa carrière, a mentionné par communiqué le directeur général Joe Sakic. Il est un gros gars et un jeune gagnant qui amène de la profondeur à l’attaque, qui peut jouer partout dans l’alignement et qui est fiable défensivement.»

Nichushkin avait auparavant effectué deux passages en demi-teinte avec les Stars de Dallas, qui l’avaient sélectionné au 10e rang total du repêchage de 2013. Il avait également passé deux saisons dans la Ligue continentale de hockey (KHL) avec le CSKA de Moscou, avant de faire son retour dans la LNH en 2018-2019.