Pas question de ralentir pour Corey Crawford

Le gardien québécois Corey Crawford, déjà gagnant de la Coupe Stanley à deux reprises avec les Blackhawks de Chicago, aurait pu choisir de compléter doucement sa carrière avec cette équipe. Or, il veut encore jouer fréquemment et les Devils de New Jersey semblent bien décidés à lui offrir cette opportunité.

«Nous sommes excités de l’arrivée de Corey dans notre organisation, c’est un gagnant ayant déjà fait ses preuves, a commenté le directeur général des Devils Tom Fitzgerald, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Nous nous attendons à ce qu’il assume un rôle de meneur au sein de notre jeune équipe. La combativité de Crawford va déteindre sur le groupe. Et cette opportunité représente pour lui un nouveau défi dans sa carrière.»

Durant les négociations avec les Blackhawks, la formation de Chicago semblait vouloir s’en tenir à un contrat d’une saison pour retenir les services du Québécois de 35 ans. Crawford s’est finalement entendu pour deux ans et 7,8 millions $ avec les Devils.

Impressionnant lors des séries

Il s’agit peut-être d’un pari risqué pour la formation du New Jersey alors que le vétéran gardien a éprouvé des ennuis de santé au cours des dernières années, étant notamment victime de vertige. Les Blackhawks avaient d’ailleurs cru bon d’embaucher Robin Lehner, le 1er juillet 2019, pour former un excellent duo à Chicago. Cette décision avait forcément diminuer l’utilisation de Crawford.

Quand Lehner a été échangé par les Blackhawks pour se retrouver avec les Golden Knights de Vegas en février, Crawford a retrouvé son filet plus régulièrement. Il en a profité pour bien conclure la saison avant d’aider les Hawks à vaincre les Oilers d’Edmonton lors de la ronde qualificative des éliminatoires.

Même au tour suivant, dans une série perdue en cinq matchs face aux Golden Knights, Crawford a bloqué 48 rondelles dans une victoire de 3 à 1 pour éviter que son club subisse un balayage. Ce fut suffisant pour convaincre le principal intéressé qu’il pouvait encore jouer régulièrement, mais pas question pour le directeur général Stan Bowman de lui offrir une entente à long terme avec les Blackhawks. Au New Jersey, Crawford aura comme adjoint le jeune MacKenzie Blackwood, qui est joueur autonome avec compensation.